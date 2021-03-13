В Англии футболист впервые не встал перед матчем на колено: кто посмел

Африканец из "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа считает этот ритуал в рамках BlackLivesMatter унизительным

Полузащитник "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа стал первым игроком английской Премьер-лиги, который сознательно не встал на колено перед началом матча чемпионата.

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Перед матчем с "Вест Бромвичем" Заа стоял, держа руки за спиной, пока остальные футболисты преклонили колени.

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Заа не встал на колено / Фото: REUTERS

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Отметим, что Заа – уроженец ивуарийского Абиджана. Играл за молодежные сборные Англии, но на взрослом уровне представляет национальную команду Кот-д’Ивуара.

Ранее полузащитник "Кристал Пэлас" Заа выступал против преклонения колена – на словах. Теперь перешел к действиям, точнее, бездействию.

"Почему я должен вставать на колено, чтобы доказать, что мы важны? Почему я должен носить футболку с надписью Black Lives Matter, чтобы доказывать, что наши жизни важны? Это все просто унизительно!" – утверждает африканский футболист.

Прежде в АПЛ на колено не встал лучший футболист Африки Садио Мане, но сделал это не специально, а по забывчивости, рванув вместо этого в атаку. Впоследствии форвард "Ливерпуля" приобщился к остальным игрокам на поле, преклонившим колено.

Напомним, в прошлом году в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд умер в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые протесты с беспорядками охватили США, а по всему миру набрало обороты движение в защиту афроамериканцев BlackLivesMatter.

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