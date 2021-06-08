В 64 года! Знаменитый итальянский певец стал футболистом-рекордсменом

Энрико Руджери, побеждавший на фестивале в Сан-Pемо, сыграл девять минут за клуб Сона, став самым возрастным футболистом в истории итальянской Серии D

Энрико Руджери сменил сцену на поле / Фото: Instagram

Знаменитый итальянский певец Энрико Руджери, побеждавший на фестивале в Сан-Pемо и представлявший свою страну на Евровидении-1993, стал футболистом клуба Серии D – Сона.

64-летний Руджери вышел в стартовом составе Соны на матч против Тритиум Кальчо 1908 под десятым номером. После девяти проведенных на поле минут певца заменили, а его команда в итоге проиграла со счетом 0:1.

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Тем не менее Энрико может быть доволен – он установил рекорд, став самым возрастным футболистом, сыгравшим в четвертом по силе дивизионе Италии.

ПОЧЕМУ СОНА

Дело в том, что недавно в этот клуб перешел экс-игрок Интера Дуглас Майкон – любимый футболист певца-миланца. Зная о любви Руджери к бразильской легенде "нерадзурри", президент Соны и предложил ему сыграть вместе с кумиром на одном поле.

"Я плеймейкер. Играю позади нападающих. Президент пригласил меня сыграть, и я с энтузиазмом согласился на это новое приключение, польщенный тем, что Майкон здесь", – говорит Руджери

Отметим, что самым возрастным футболистом планеты на высшем профессиональном уровне считается Кадзуеси Миура из клуба Йокогама. Королю Кадзу идет 55-й год.