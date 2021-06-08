У 64 роки! Знаменитий італійський співак став футболістом-рекордсменом

Енріко Руджері, який перемагав на фестивалі в Сан-Pемо, зіграв дев'ять хвилин за клуб Сона, ставши найстаршим футболістом в історії італійської Серії D

Енріко Руджері проміняв сцену на поле / Фото: Instagram

Знаменитий італійський співак Енріко Руджері, який перемагав на фестивалі в Сан-Pемо і представляв свою країну на Євробаченні-1993, став футболістом клубу Серії D – Сона.

64-річний Руджері вийшов у стартовому складі Сони на матч проти Трітіум Кальчо 1908 під десятим номером. Після дев'яти проведених на полі хвилин співака замінили, а його команда в підсумку програла з рахунком 0:1.

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Проте Енріко може бути задоволений – він встановив рекорд, ставши найстаршим футболістом, що зіграв в четвертому за силою дивізіоні Італії.

ЧОМУ СОНА

Справа в тому, що недавно в цей клуб перебрався ексгравець Інтера Дуглас Майкон – улюблений футболіст співака-міланця. Знаючи про любов Руджері до бразильської легенди "нерадзуррі", президент Сони і запропонував йому зіграти разом з кумиром на одному полі.

"Я плеймейкер. Граю позаду нападників. Президент запросив мене зіграти, і я з ентузіазмом погодився на цю нову пригоду, натхненний тим, що Майкон тут", – каже Руджері

Відзначимо, що найстаршим футболістом планети на найвищому професійному рівні вважається Кадзуйосі Міура з клубу Йокогама. Королю Кадзу – 54 роки.