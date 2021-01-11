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Он никак не угомонится: в 53 года самый старый футболист планеты подписал новый контракт

11 января, 19:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Кадзуеси Миура не потерял желание выступать на профессиональном уровне

Самый возрастной футболист планеты, японец Кадзуеси Миура не собирается вешать бутсы на гвоздь. Сегодня футболист, которому 26 февраля исполнится 54 года, продлил контракт с "Йокогамой" еще на один год. Теперь он действует до 31 января 2022 года. За этот клуб нападающий играет с 2005 года. Напомним, летом Миура сыграл в футбольном матче в пятом десятилетии кряду.

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Издание B/R Football отмечает, что Кадзуеси открывает свой 36-й сезон среди профи.

Агентство Рейтерс даже подготовило специальный сюжет о знаменитом спортсмене.

Японский футболист Кадзуеси Миура тренируется в 53 года Видео: Reuters

Даже сейчас сайт Transfermarkt оценивает форварда в 100 тысяч евро. За свою карьеру в сборной Японии в 1990-2000 гг. он провел 89 матчей, забив 55 мячей. Также Миура выступал в Бразилии, Италии, Хорватии и Австралии. Футболист женат, у него двое детей.

Интересно, что в 2012 году Кадзуеси играл за сборную даже в футзал и забил один из мячей в ворота сборной Украины в товарищеском матче (3:1). А вот на чемпионате мира в том же году наши в 1/8 финала взяли реванш – 6:3.

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Читайте о том, что 80 процентов японцев проголосовали против проведения Олимпиады в Токио.

Смотрите, как Украина обыгрывала Японию в спарринге:

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