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Усиление из Италии: глава комитета арбитров УАФ Лучи получил известного помощника

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
9 ноября, 12:03
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Бывший итальянский арбитр Никола Риццоли будет работать с главой комитета арбитров УАФ Лучано Лучи
Никола Риццоли
Никола Риццоли / Фото: Getty Images

Риццоли будет иметь своей главной задачей развитие ВАР, а также формирование и рост всего украинского судейского движения, сообщает Sky Sport.

Ранее мы писали, что УАФ продлила контракт со скандальным главой арбитров.

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50-летний Риццоли завершил карьеру арбитра в 2017 году. Обслуживал финалы Лиги чемпионов-2013 и чемпионата мира-2014. Был признан лучшим арбитром Евро-2016.

Карьера арбитра сложилась для Риццоли прекрасным образом. Ее пиком стал финал чемпионата мира 2014 года между Германией и Аргентиной на легендарной "Маракане". На протяжении четырех лет Риццоли руководил итальянскими судьями, после чего передал эти полномочия Джанлуке Рокки.

Лучи работает в Украине с 2010 года. Изначально он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а главой комитета арбитров УАФ стал летом 2015 года.

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Напомним, что Лучано Лучи косвенно стал участником скандала в Украине. В конце августа автомобиль, на котором ехал итальянец, попал в ДТП. Виновником аварии был другой человек.

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