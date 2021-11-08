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Нокдаун на несколько минут: арбитр во время матча во Франции ударил футболиста

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
8 ноября, 12:59
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В матче 13-го тура Лиги 1 между Реймсом и Монако арбитр ударил локтем в лицо футболиста хозяев поля
Реймс - Монако
Реймс - Монако / Фото: Getty Images

Судья Жереми Пиньяр в одном из эпизодов не заметил находившегося позади полузащитника Реймса Морету Кассамана. Как итог – Морету получил локтем в лицо от арбитра.

Ранее мы писали, что поединок чемпионата Бразилии между Интернасьоналем и Гремио завершился массовой дракой.

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Удар оказался довольно сильным, Морету не сразу смог подняться. Ему понадобилась помощь медперсонала.

Матч между Реймсом и Монако завершился безголевой ничьей.

В текущем сезоне Морету Кассаман сыграл за Реймс девять матчей в Лиге 1, в которых отличился двумя голами. Морету перешел в Реймс зимой 2019 года из Порту Б за 350 тысяч евро. Его контракт с Реймсом рассчитан до лета 2024 года.

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