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Лучано Лучи попал в аварию в Киеве

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
23 августа, 20:28
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Итальянский куратор арбитров УАФ попал в ДТП в Киеве
Лучано Лучи
Лучано Лучи

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве, сообщает Бомбардир.

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Как стало известно источнику, около 16:00 на левом берегу столицы Украины столкнулись три автомобили. В результате аварии пострадало шесть человек, среди них двое детей и сам Лучано Лучи.

Лучано Лучи
Лучано Лучи / Фото: УАФ

Некоторых участников ДТП госпитализировали. О состоянии 72-летнего футбольного функционера пока не известно.

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Ранее сообщалось, что на фоне судейских скандалов в украинском футболе, УАФ планировала заменить главу комитета арбитров Лучано Лучи на бывшего словацкого рефери Любоша Михела.

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