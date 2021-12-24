Ургант высмеял предложение депутатов Госдумы штрафовать футболистов сборной России

По словам шоумена, благодаря плохой игре футболистов с двухглавой птицей на груди, можно будет увеличить поступления в российский бюджет. Но справится ли они с поставленной задачей?

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"В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России. Вот это новость. Вот это хорошая новость.

В таком случае надо, получается, чтобы наша сборная только проигрывала. Справятся ли они? Получается, если они проигрывают, будет больше поступлений в бюджет.