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Ургант высмеял предложение депутатов Госдумы штрафовать футболистов сборной России

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
24 декабря, 10:35
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Российский шоумен Иван Ургант в ироничном стиле отреагировал на предложение законодательного органа России штрафовать своих футболистов за плохую игру
Депутаты Госдумы РФ нашли способ улучшить результаты своей сборной
Депутаты Госдумы РФ нашли способ улучшить результаты своей сборной / Фото: Коллаж: Сегодня

По словам шоумена, благодаря плохой игре футболистов с двухглавой птицей на груди, можно будет увеличить поступления в российский бюджет. Но справится ли они с поставленной задачей?

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"В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России. Вот это новость. Вот это хорошая новость.

В таком случае надо, получается, чтобы наша сборная только проигрывала. Справятся ли они? Получается, если они проигрывают, будет больше поступлений в бюджет.

А штраф-то можно ввести не только для сборной России по футболу. У нас, например, сборная России по серфингу вообще никогда ничего не выигрывала. А есть ли у нас вообще сборная по серфингу? Создадим, обложим штрафами. Поднимем Россию!", – цитирует Урганта championat.com.

Автогол Кудряшова и смех Урганта
Автогол Кудряшова и смех Урганта / Фото: Reuters

Напомним, ранее Ургант высмеял Россию за поражение от Хорватии. По словам шоумена, мячом в свои ворота защитник сборной РФ Федор Кудряшов попадает лучше, чем в ворота своего дома – на машине.

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