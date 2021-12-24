Ургант висміяв пропозицію депутатів Держдуми штрафувати футболістів збірної Росії

Російський шоумен Іван Ургант у іронічному стилі відреагував на пропозицію законодавчого органу Росії штрафувати своїх футболістів за погану гру

Депутати Держдуми РФ знайшли спосіб покращити результати своєї збірної / Фото: Колаж: Сьогодні

За словами шоумена, завдяки поганій грі футболістів із двоголовим птахом на грудях, можна буде збільшити надходження до російського бюджету. Але чи впораються вони з поставленим завданням?

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"У Держдумі запропонували штрафувати футболістів за погану гру у збірній Росії. Оце новина. Ось це гарна новина. У такому разі треба, виходить, щоби наша збірна тільки програвала. Чи впораються вони? Виходить, якщо вони програють, буде більше надходжень до бюджету.

А штраф можна ввести не тільки для збірної Росії з футболу. У нас, наприклад, збірна Росії з серфінгу взагалі ніколи нічого не вигравала. А чи є у нас взагалі збірна з серфінгу? Створимо, обкладемо штрафами. Піднімемо Росію!", – цитує Урганта championat.com.

Автогол Кудряшова і сміх Урганта / Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше Ургант висміяв Росію за поразку від Хорватії. За словами шоумена, м'ячем у свої ворота захисник збірної РФ Федір Кудряшов влучає краще, ніж у ворота свого будинку – машиною.