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Ургант висміяв пропозицію депутатів Держдуми штрафувати футболістів збірної Росії

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
24 грудня, 10:35
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Російський шоумен Іван Ургант у іронічному стилі відреагував на пропозицію законодавчого органу Росії штрафувати своїх футболістів за погану гру
Депутати Держдуми РФ знайшли спосіб покращити результати своєї збірної
Депутати Держдуми РФ знайшли спосіб покращити результати своєї збірної / Фото: Колаж: Сьогодні

За словами шоумена, завдяки поганій грі футболістів із двоголовим птахом на грудях, можна буде збільшити надходження до російського бюджету. Але чи впораються вони з поставленим завданням?

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"У Держдумі запропонували штрафувати футболістів за погану гру у збірній Росії. Оце новина. Ось це гарна новина.

У такому разі треба, виходить, щоби наша збірна тільки програвала. Чи впораються вони? Виходить, якщо вони програють, буде більше надходжень до бюджету.

А штраф можна ввести не тільки для збірної Росії з футболу. У нас, наприклад, збірна Росії з серфінгу взагалі ніколи нічого не вигравала. А чи є у нас взагалі збірна з серфінгу? Створимо, обкладемо штрафами. Піднімемо Росію!", – цитує Урганта championat.com.

Автогол Кудряшова і сміх Урганта
Автогол Кудряшова і сміх Урганта / Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше Ургант висміяв Росію за поразку від Хорватії. За словами шоумена, м'ячем у свої ворота захисник збірної РФ Федір Кудряшов влучає краще, ніж у ворота свого будинку – машиною.

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