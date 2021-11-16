Ургант высмеял Россию за поражение от Хорватии (видео)

По словам шоумена, мячом в свои ворота на поле защитник сборной РФ Федер Кудряшов попадает лучше, чем в ворота своего дома – на машине

Автогол Кудряшова и смех Урганта / Фото: Reuters

Сборная России стала объектом для насмешек у себя дома после поражения от Хорватии 0:1, которое стало следствием гола в свои ворота от Федора Кудряшова и лишило РФ прямой путевки на ЧМ-2022.

Посмеялся над российскими футболистами в эфире своей программы и Иван Ургант..

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"Матч вспоминать не хочется… Но мы вспомним. Матч закончился хорошим футбольным счетом 1:0. Гол забил российский футболист. Но мы проиграли. О чем это говорит? Что-то с судейством не то!"

"Федор Кудряшов случайно попал в свои ворота. А когда он ехал на своей машине в свой загородный дом, его немного занесло на гололеде, и там он не попал в свои ворота".

"Кстати, очень плохие погодные условия в Хорватии были – они играли по колено в воде. Я считаю, что виноват дождь. Впрочем, как обычно", – резюмировал с иронией Ургант.

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Ранее российские болельщики, комментируя фото из раздевалки сборной РФ в Сплите после матча, назвали своих игроков свиньями.