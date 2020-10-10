Украина пропустит от Германии дважды: прогноз на матч Лиги наций

Смотрите, какой самый популярный счет в поединке на "Олимпийском" и кого нужно сдерживать в составе гостей

В третьем туре Лиги наций в гости к сборной Украины пожаловала Германия. Поединок состоится в Киеве, на НСК "Олимпийский", который разрешили заполнить зрителями на 30%. Начало матча в 21:45. Онлайн Украина – Германия пройдет на нашем сайте с комментариями ключевых эпизодов, а также с фото и видео интересных моментов.

Реклама

Читайте также: Украина – Германия: где и когда смотреть матч Лиги наций

После оплеухи от Испании 0:4 и разгрома от Франции 1:7 аналитики букмекерских контор не верят в команду Андрея Шевченко. На победу Украины принимают ставки с коэффициентом 9.50, на ничью – 5.00 и на выигрыш Германии – 1.28. То есть, немцы выиграют с вероятностью в 72%, "сине-желтым" отдают 10%, а шанс на ничью в киевском матче – 18%.

Сборная Украины / Фото: Reuters

Реклама

Самый популярный исход у букмекеров – 2:0 в пользу бундестима – 7.50. Также пользуются спросом победы Германии со счетом 2:1 и 3:0 – 8.50. На минимальный выигрыш Украины 1:0 коэффициент 29.00.

В команде Андрея Шевченко стоит опасаться Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко. Ставки на их гол принимают с коэффициентом 3.40. А вот у Германии нужно держать Тимо Вернера – 1.67.

Ранее мы сообщали, что Шевченко назвал заявку на матч против Германии.И уже известны два игрока стартового состава.

Смотрите, как сборная Украины была разбита Францией

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама