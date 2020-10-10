Украина – Германия: где и когда смотреть матч Лиги наций

Трансляции поединка команды Андрея Шевченко против бывших чемпионов мира - на ТВ и в интернете

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" сборная Украины попытается впервые в своей истории переиграть Германию. А помочь ей в этом должны 20 000 зрителей, которых допустили на трибуны в этом матче Лиги наций УЕФА. Начало встречи – в 21:45. Украина – Германия онлайн читайте на нашем сайте с комментариями ключевых эпизодов, а также с фото и видео интересных моментов.

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В прямом эфире в Украине встречу Украина – Германия покажет телеканал "Футбол 1". Также онлайн матч можно посмотреть на ресурсе OLL.TV.

Сборная Украины / Фото: УАФ

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Тем временем о задачах на игру с Украиной рассказал полузащитник сборной Германии Йонас Хофманн:

"Мы нацелены на победу в этом матче и знаем, как ее добиться. К тому же, каждая победа приносит удовольствие и легкость. Хотя атмосфера в команде позитивная и у всех огромная мотивация, было бы хорошо, если бы мы снова могли порадовать себя победой", – цитирует Хофманн официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Ранее Шевченко назвал заявку на матч против Германии. Шанс дебютировать в национальной команде получили два вратаря.

Смотрите, как Германия в прошлом туре играла против Швейцарии

Все подробности в спецтеме Лига наций

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