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Шевченко назвал заявку на матч против Германии. Двое из стартового состава уже известны

10 октября, 10:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Шанс дебютировать в национальной команде получили два вратаря

Тренерский штаб сборной Украины огласил заявку на матч третьего тура Лиги наций против Германии, который состоится сегодня в Киеве в НСК "Олимпийский", начало – в 21:45. В заявку на матч не были включены только Роман Безус и Валерий Бондарь, сообщает официальный сайт УАФ.

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Украина – Германия. Что говорил Шевченко перед матчем Лиги наций

Отметим, что накануне Андрей Шевченко признался, что в матче против Германии точно сыграют Сергей Сидорчук и Александр Караваев, пропускавшие матч против Франции.

Что касается потенциальных дебютантов, то их два – это вратари Никита Шевченко и Дмитрий Ризнык. Тем не менее, кандидатура Георгия Бущана выглядит предпочтительнее, несмотря на семь пропущенных мячей во Франции.

Заявка сборной Украины на матч с Германией:

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Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Никита Шевченко, 23 Дмитрий Ризнык

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Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16 Виталий Миколенко, 18 Богдан Михайличенко, 21. Александр Караваев

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14 Игорь Харатин, 15 Виктор Цыганков, 17. Владимир Шепелев, 19 Евгений Макаренко, 20. Виктор Коваленко, 22 Александр Зубков

Нападающие: 9. Роман Яремчук

Смотрите, как Украина играла с Францией:

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины сборная Германии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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