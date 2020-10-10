Украина – Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций в Киеве

После болезненного разгрома в спарринге с Францией сборная Украины проведет свой третий матч в новом сезоне Лиге наций. На поле НСК "Олимпийский" в Киеве команда Андрея Шевченко примет чемпиона мира-2014 Германию. Поединок начнется в 21:45, а трибуны арены разрешили заполнить на 30%. То есть максимально 21 000 болельщиков. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию встречи с комментариями ключевых эпизодов, а также с фото и видео интересных моментов.

Украина – Германия

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Украина стартовала в нынешней Лиге наций с победы над Швейцарией – 2:1, а затем была разбита на выезде Испанией – 0:4. В довершение ко всему "сине-желтые" потерпели самое крупное поражение в своей истории в спарринге с Францией – 1:7. И тут есть опасение по поводу психологического состояния команды после двух таких крайне неприятных погромов от грандов мирового футбола. Ведь сегодня на пути команды Шевченко еще один.

У главного тренера сборной Украины большие кадровые проблемы. Из-за вспышки коронавируса Андрей Шевченко не может рассчитывать на ряд игроков "Шахтера". Особенно это касается обороны и вратарской позиции, так как Андрей Пятов также заражен. Тут бы мог проявить себя голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, но у него тоже диагностировали COVID-19. На днях Лунин сдал два негативных теста, но уже не успевал прибыть в сборную.

Смотрите, как Украина играла со Швейцарией

Кроме того, из-за травм против Франции у Украины не смогли сыграть Зинченко, Болбат, Коноплянка, Буяльский, Кривцов и Супряга. Поэтому Шевченко вынужден был довызвать несколько игроков. В частности, вингера "Ференцвароша" Александра Зубкова. Также в гостинице по возвращении из Франции команду встречал вратарь "Зари" Никита Шевченко, который вернулся в сборную после трехлетнего перерыва.

Никита Шевченко / Фото: УАФ

Андрей Ярмоленко в сборной Украины / Фото: УАФ

Тем не менее после тестов на коронавирус в четверг в сборную отправились трое футболистов "Шахтера" – полузащитники "Шахтера" Марлос и Виктор Коваленко, а также молодой защитник Валерий Бондарь. К тому же Украина не проигрывает уже в десяти домашних матчах кряду!

В каком состоянии Германия

Сборная Германии начала сезон Лиги Европы не лучшим образом. С Испанией и Швейцарией немцы расписали все ничьи с одинаковым счетом 1:1. Хотя по игре команда Йоахима была сильнее тех же испанцев и пропустила уже на 97-й минуте! И в недавнем спарринге с Турцией немцы также не сумели выиграть, хоть забили трижды – 3:3.

После двух туров Лиги наций подопечные Лева идут третьими в группе 4 с двумя очками. У Украины три балла, и она вторая.

Что касается кадровых проблем Германии, то накануне она потеряла полузащитника "Шальке" Суата Сердара, который получил травму в матче Бундеслиги.

Как играли раньше

Ранее Украина и Германия провели между собой шесть встреч, но "сине-желтые" еще ни разу не побеждали – три ничьи и все в Киеве, а также три поражения. Последний раз эти команды играли на Евро-2016, и немцы выиграли 2:0 в первом матче группового этапа в Лилле. За бундестим забивали Шкодран Мустафи и Бастиан Швайнштайгер, которых сегодня уже нет в составе.

Сравнение составов Украины и Германии

Самые дорогие игроки

Что говорили перед матчем

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Думаю, что такие сборные, как Германия, Франция, Италия, Англия с сильными чемпионатами имеют большое преимущество над нами. В первую очередь потому что у них есть возможность дополнить состав, если кто-то из игроков выпадает из-за травм или коронавируса. У нас ее нет. У нас есть обойма футболистов, которые 2,5 года решали задачи. В субботу мы играем с хорошей командой, и у нас не хватает 7 человек. Это большая потеря!"

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Тренер сборной Германии Йоахим Лев: "Мы собираемся выиграть этот матч. Игроки успели отдохнуть и восстановиться. Мы знаем, как украинцы сыграли с Францией, но завтра наш соперник постарается показать совсем другую игру. Многие игроки Украины – футболисты топ-класса с высоким уровнем техники. Кого-то одного трудно выделить. Могу назвать Ярмоленко, Малиновского и Зинченко. Мы слышали, что на матче ожидается около 20 000 болельщиков. Это очень хорошо, ведь с ними приятнее играть. Сборная Германии уже играла на этом стадионе, но все равно к нему нужно будет снова привыкать".

Что думают букмекеры

Букмекеры практически не оставляют шансов Украине в домашнем матче. На ее победу коэффициент 9.50, на ничью – 5.00 и на выигрыш Германии – 1.28.

Смотрите, как Украина играла против Испании

Все подробности в спецтеме Лига наций

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