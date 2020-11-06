Украина отбивается от Турции в таблице коэффициентов УЕФА

Ни один из трех клубов Премьер-Лиги не набрал очки на этой неделе

Третий тур футбольных еврокубков не принес Украине очков в таблицу коэффициентов УЕФА. Вслед за поражениями "Шахтера" и "Динамо" в Лиге чемпионов очередную неудачу потерпела и "Заря". Луганская команда была разбита на своем поле АЕКом 1:4 в третьем матче группового этапа Лиги Европы.

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Тем не менее даже ноль очков на этой неделе позволил Украине сохранить свою 12-ю строчку в таблице коэффициентов. Правда, благодаря победам "Истанбула" и "Сивасспора" уже вплотную подобрались турки, идущие на 13 месте. И начинает уходить в отрыв Шотландия, расположившаяся на 11 позиции.

Напомним, что 11 позиция в таблице коэффициентов УЕФА позволяет делегировать пять клубов в еврокубки летом 2022-го. Две команды – в Лиге чемпионов (одна – во 2-м квалификационном, одна – в плей-офф раунде), одна – в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и две — в Лиге конференций (одна – во 2-м квалификационном, одна – в 3-м). Правда, чемпион страны попадет в группу ЛЧ напрямую, если победитель Лиги чемпионов также завоюет путевку через свой чемпионат.

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12-я и 13-я ассоциации уже не могут позволить себе таковой роскоши – чемпион будет играть в квалификации при любом раскладе. А обладатель Кубка страны №13 начнет квалификацию Лиги Европы на раунд ранее, чем представители государств с 7-го места по 12-е.

Ранее мы писали, что Украина теряет одну строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

Смотрите, как "Заря" уступила АЕКу

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