"Детские ошибки раздражают": тренер "Зари" – о разгромном поражении АЕКу

В четверг вечером луганская "Заря" проиграла греческому АЕКу в Лиге Европы. Для бронзового призера чемпионата Украины это поражение стало третьим на групповой стадии и вторым – с крупным счетом.

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Главный тренер луганчан Виктор Скрипник поделился своим взглядом на игру с телеканалом "Футбол":

"Заслуженно проиграли. Опять быстрый гол, опять неумение сыграть правильно в своей штрафной. Желание есть, а исполнительское мастерство соперника было выше нашего. Пока мы собираем негативный опыт из этой группы Лиги Европы. Тактика играет какую-то роль, расстановка игроков, но все равно играют люди. Когда соперник принимает мяч и уходит, а тебе надо 2-3 касания, чтобы принять решение... Скорость мышления играет роль... Детские ошибки раздражают не только меня, но и самих игроков. Переживаем, все злые, но руки не опускаем. Это опыт, через это надо пройти, выйти сильными из этой ситуации. У нас уже через три дня важный матч, приезжает один из лидеров – "Ворскла", хочется как можно быстрее себя реабилитировать".

После трех туров "Заря" осела на дне группы G, а лидирует с тремя победами английский "Лестер". Узнавайте также все результаты матчей Лиги Европы 5 ноября.

Смотрите, как "Заря" уступила АЕКу на своем поле:

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