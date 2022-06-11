Украина – Армения: где и во сколько смотреть матч Лиги наций

В субботу, 11 июня, национальная команда Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций. В Лодзе на стадионе ЛКС наша команда сыграет против Армении.
Посмотрите предматчевую тренировку украинцев:
Во сколько матч? Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.
Где смотреть? Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Армения.
Кроме того, прямая трансляция будет на общенациональном канале "Індиго TV", а также на "Футбол 1" и платформе OLL.TV.
Что это за турнир? Все команды Европы разделены на четыре дивизиона, которые разбиты на четыре группы (кроме последнего, там две). Победители групп повышаются в классе, худшие – понижаются. Победители групп высшего дивизиона через полуфиналы и финал разыграют трофей.
Сборная Украины играет во втором по силе дивизионе. Свои домашние матчи наша команда будет проводить в польском Лодзе.
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Кто наши соперники? Ирландия, Шотландия и Армения.
Какая еще польза от Лиги наций? Сборные, которые на пробились на чемпионат Европы через прямую квалификацию, получат второй шанс. 12 команд по результатам Лиги наций попадут в плей-офф, где разыграют три пропуска на Евро-2024.
В первом матче нового сезона Лиги наций подопечные Петракова резервным составом обыграли Ирландию со счетом 1:0. Гол на свой счет записал Виктор Цыганков.
Сборная Армении сыграла два матча в нынешнем розыгрыше турнира.
В первом туре армяне обыграли в домашнем поединке ирландцев (1:0), а затем уступили Шотландии (0:2). После двух сыгранных матчей сборная Армении занимает третье место в группе В1, набрав три очка. Столько же набрали команды Шотландии и Украины.