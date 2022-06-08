8 июня 21:45
Шотландия 2
Армения 0
8 июня 21:45
Бельгия 6
Польша 1
8 июня 21:45
Уэльс 1
Нидерланды 2
8 июня 21:45 О матче
Ирландия 0
Украина 1
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Джокер Петракова принес победу сборной Украины в первом матче Лиги наций

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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8 июня, 23:41
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Национальная команда Украины с победы стартовала в розыгрыше Лиге наций, обыграв на выезде Ирландию
Замена Петракова сработала на все сто
Замена Петракова сработала на все сто / Фото: Reuters

В среду, 8 июня, в Дублине состоялся матч Лиги наций между сборными Ирландии и Украины. Мы вели подробный онлайн матча Ирландия – Украина на нашем сайте.

Наставник "сине-желтых" Александр Петраков кардинально изменил состав по сравнению с матчами плей-офф ЧМ-2022. Сразу десять "свежих" футболистов вышли в старте против "зеленых парней".

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Ирландцы активно начали встречу, пытаясь воспользоваться несыгранностью наших футболистов. Однако подопечные Петракова достойно "держали удар", а на 38-й минуте встречи сумели отправить мяч в сетку ворот Келлехера.

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Тарас Качараба получил мяч за пределами штрафной площадки и нанес великолепный удар с дальней дистанции. Но арбитр отменил гол после просмотра VAR, заметив офсайд у Довбика.

Во втором тайме Петраков выпустил Виктора Цыганкова вместо Александра Зубкова. А спустя три минуты замена украинского коуча сработала. Вингер Динамо исполнил штрафной со средней дистанции, и мяч по невероятной траектории залетел в сетку ворот соперника. 1:0 – Украина повела в счете.

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Ирландцы не собирались мириться с поражением в домашнем матче. Особенно опасны были стандарты в исполнении "зеленых парней", но запасной вратарь Реала Андрей Лунин был на высоте.

Экспериментальный состав сборной Украины одержал минимальную победу в первом туре Лиги наций.

Лига нация. Группа В1

Ирландия – Украина – 0:1

Гол: Цыганков (48)

Ирландия: Келлехер – Еган (О’Ши, 62), Даффи, Коллинз – Стивенс (Макклин, 68), Каллен, Хендрик, Кристи (Браун, 68) – Найт, Огбене, Робинсон (Обафеми, 68).

Украина: Лунин – Сирота, Бондарь, Попов – Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Качараба (Караваев, 71) – Мудрик (Пихаленок, 71), Довбик (Сикан, 80), Зубков (Цыганков, 46).

В параллельном матче Шотландия обыграла Армению (2:0) и возглавила турнирную таблицу группы В1 за счет лучшей разницы мячей. Сборная Украины набрала три очка, расположившись на второй строчке.

Следующий матч сборная Украины сыграет 11 июня против Армении. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

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