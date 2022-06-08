Джокер Петракова приніс перемогу збірній України у першому матчі Ліги націй

Національна команда України з перемоги стартувала у розіграші Лізі націй, обігравши на виїзді Ірландію

Заміна Петракова спрацювала на всі сто / Фото: Reuters

У середу, 8 червня, у Дубліні відбувся матч Ліги націй між збірними Ірландії та України. Ми вели докладний онлайн матчу Ірландія – Україна на нашому сайті.

Наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков кардинально змінив склад у порівнянні з матчами плей-оф ЧС-2022. Відразу десять "свіжих" футболістів вийшли у старті проти "зелених хлопців".

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Ірландці активно розпочали зустріч, намагаючись скористатися незіграністю наших футболістів. Проте підопічні Петракова гідно "тримали удар", а на 38-й хвилині зустрічі зуміли відправити м'яч у сітку воріт Келлехера.

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Тарас Качараба отримав м'яч за межами штрафного майданчика і завдав чудового удару з дальньої дистанції. Але арбітр відмінив гол після перегляду VAR, помітивши офсайд у Довбика.

У другому таймі Петраков випустив Віктора Циганкова замість Олександра Зубкова. А через три хвилини заміна українського коуча спрацювала. Вінгер Динамо виконав штрафний із середньої дистанції, і м'яч по неймовірній траєкторії залітів у сітку воріт суперника. 1:0 – Україна повела у рахунку.

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Ірландці не збиралися миритися з поразкою у домашньому матчі. Особливо небезпечні були стандарти у виконанні "зелених хлопців", але запасний воротар Реала Андрій Лунін був на висоті.

Експериментальний склад збірної України здобув мінімальну перемогу у першому турі Ліги націй.

Ліга нації. Група В1

Ірландія – Україна – 0:1

Гол: Циганков (48)

Ірландія: Келлехер – Еган (О'Ши, 62), Даффі, Коллінз – Стівенс (Макклін, 68), Каллен, Гендрік, Крісті (Браун, 68) – Найт, Огбене, Робінсон (Обафемі, 68).

Україна: Лунін – Сирота, Бондар, Попов – Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Качараба (Караваєв, 71) – Мудрик (Пихальонок, 71), Довбик (Сікан, 80), Зубков (Циганков, 46).

У паралельному матчі Шотландія обіграла Вірменію (2:0) та очолила турнірну таблицю групи В1 за рахунок кращої різниці м'ячів. Збірна України набрала три очки, розташувавшись на другому рядку.

Наступний матч збірна України зіграє 11 червня проти Вірменії. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.