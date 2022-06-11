11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Україна – Вірменія: де і о котрій дивитись матч Ліги націй

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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11 червня, 12:55
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Команда Олександра Петракова зіграє другий поєдинок у рамках нового розіграшу Ліги націй
Вболівальники збірної України
Вболівальники збірної України / Фото: Reuters

У суботу, 11 червня, національна команда України проведе матч 3-го туру Ліги націй. У Лодзі на стадіоні ЛКС наша команда зіграє проти Вірменії.

Подивіться передматчеве тренування українців:

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О котрій матч? Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Де дивитись? Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу Україна – Вірменія.

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Крім того, пряма трансляція буде на загальнонаціональному каналі "Індиго TV", а також на "Футбол 1" та платформі OLL.TV.

Що за турнір? Усі команди Європи розділені на чотири дивізіони, які розбиті на чотири групи (крім останнього, там дві). Переможці груп підвищуються у класі, найгірші – знижуються. Переможці груп вищого дивізіону через півфінали та фінал розіграють трофей.

Збірна України грає у другому за силою дивізіоні. Свої домашні матчі наша команда проводитиме у польському Лодзі.

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Читайте також: Мінус три гравці. Петраков повідомив про кадрові проблеми збірної України

Хто наші суперники? Ірландія, Шотландія та Вірменія.

Яка ще користь від Ліги націй? Збірні, які не пробилися на чемпіонат Європи через пряму кваліфікацію, матимуть другий шанс. 12 команд за результатами Ліги націй потраплять до плей-оф, де розіграють три перепустки на Євро-2024.

У першому матчі нового сезону Ліги націй підопічні Петракова резервним складом обіграли Ірландію з рахунком 1:0. Гол на свій рахунок записав Віктор Циганков.

Збірна Вірменії зіграла два матчі у нинішньому розіграші турніру.

У першому турі вірмени обіграли у домашньому поєдинку ірландців (1:0), а потім поступилися Шотландії (0:2). Після двох зіграних матчів збірна Вірменії посідає третє місце у групі В1, набравши три очки. Стільки ж набрали команди Шотландії та України.

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