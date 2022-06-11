Украина – Армения. Онлайн-трансляция матча Лиги наций

Текстовая трансляция поединка Лиги наций УЕФА. Вашему вниманию – поминутный комментарий игры в Лодзе с яркими фото со стадиона

Сегодня, 11 июня, в польском Лодзе на Городском стадионе Видзева состоится матч Лиги наций, в котором сразятся Украина и Армения. Команды соревнуются в рамках дивизиона В в группе 1.

Начало встречи в 16:00 по киевскому времени. Для нашей команды эта игра станет номинально домашней, ведь из-за войны против России наша команда не может играть дома. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

ОНЛАЙН УКРАИНА – АРМЕНИЯ

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Команда Александра Петракова удачно стартовала в Лиге наций три дня назад. Против Ирландии сыграл фактически резервный состав Украины и ребята сумели увезти из Дублина минимальную победу. Единственный гол на счету Виктора Цыганкова.

Теперь же "сине-желтые" готовы развить свой успех. Тем более, что в соперниках – номинальный аутсайдер группы в лице Армении. Правда, подопечные Хоакина Капарроса уже успели удивить фанатов.

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В первом туре Лиги наций армяне минимально одолели дома Ирландию, однако позже не смогли взять очки на поле Шотландии (0:2). Таким образом, у Украины и Армении нынче одинаковое количество очков (по 3, как и у шотландцев), однако у "горцев" сыгран на матч больше.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Сборные играли между собой аж 8 раз, однако последняя встреча датирована аж 2003 годом. Украина ни разу не проигрывала армянам – 5 побед и три ничьи. Причем все встречи прошли в четырех квалификационных циклах подряд:

Отбор ЧМ-1998. Украина – Армения 1:1

Отбор ЧМ-1998. Армения – Украина 0:2

Отбор Евро-2000. Украина – Армения 2:0

Отбор Евро-2000. Армения – Украина 0:0

Отбор ЧМ-2002. Армения – Украина 2:3

Отбор ЧМ-2002. Украина – Армения 3:0

Отбор Евро-2004. Армения – Украина 2:2

Отбор Евро-2004. Украина – Армения 4:3

ДОСТИЖЕНИЯ АРМЕНИИ

Армяне никогда не участвовали на крупных соревнованиях. Лучшим показателем сборной стал отбор на украинско-польский Евро-2012, где команда заняла 3 место в группе, отстав от "проходных" ирландцев на два балла.

Генрих Мхитарян / Фото: AFP

Армения нынче не блещет звездами в составе, особенно после ухода "на пенсию" Генриха Мхитаряна. Самым ярким исполнителем можно назвать форварда Саркиса Адамяна из Брюгге. Одноклубник Соболя переехал в Бельгию зимой и стал чемпионом, отличившись шестью голами в 15-ти играх.

КТО ФАВОРИТ

Букмекеры не сомневаются в победе сборной Украины. Коэффициент на команду Петракова выставлен 1.19 (вероятность – 80%). В свою очередь на ничью можно поставить за 7.30 (14%), а на Армению – аж за 16.50 (6%).

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Украина – Армения онлайн покажут телеканалы Индиго и Футбол 1. Также в прямой трансляции поединок будет доступен на сервисе OLL.TV.