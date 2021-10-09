9 октября 19:00
Финляндия 1
Украина 2
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Турнирное положение в группе Украины после победы в Финляндии

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
9 октября, 21:31
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Украина одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022, обыграв в гостях команду Финляндии. Наша команда сохраняет шансы на выход в плей-офф, где будут разыгрываться путевки в Катар
Украина удержала победу в Финляндии
Украина удержала победу в Финляндии / Фото: REUTERS

Победа над Финляндией принесла нашей команде три балла, а всего на счету украинцев теперь восемь очков.

Читайте также: Финляндия – Украина: видео голов и обзор матча

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Наша команда осталась на втором месте в турнирной таблице группы D, но место в плей-офф подопечные Александра Петракова себе еще не гарантировали.

Следом за Украиной в таблице располагается Босния и Герцеговина, на счету которой шесть очков, но на один сыгранный матч меньше.

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Украине в отборе осталось провести еще два матча – как раз оба против Боснии и Герцеговины. Две победы гарантированно выведут нашу команду в стыковые матчи.

Читайте также: "Все, забыли, Босния": Петраков не дает расслабиться сборной после победы в Финляндии

У Боснии и Герцеговины, кроме двух встреч с Украиной, еще остается матч с Финляндией. Но если наша команда одержит две победы, эта встреча уже ни на что не будет влиять.

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Обзор матча Финляндия – Украина:

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И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
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