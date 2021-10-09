Турнирное положение в группе Украины после победы в Финляндии

Украина одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022, обыграв в гостях команду Финляндии. Наша команда сохраняет шансы на выход в плей-офф, где будут разыгрываться путевки в Катар

Украина удержала победу в Финляндии / Фото: REUTERS

Победа над Финляндией принесла нашей команде три балла, а всего на счету украинцев теперь восемь очков.

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Наша команда осталась на втором месте в турнирной таблице группы D, но место в плей-офф подопечные Александра Петракова себе еще не гарантировали.

Следом за Украиной в таблице располагается Босния и Герцеговина, на счету которой шесть очков, но на один сыгранный матч меньше.

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Украине в отборе осталось провести еще два матча – как раз оба против Боснии и Герцеговины. Две победы гарантированно выведут нашу команду в стыковые матчи.

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У Боснии и Герцеговины, кроме двух встреч с Украиной, еще остается матч с Финляндией. Но если наша команда одержит две победы, эта встреча уже ни на что не будет влиять.

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Обзор матча Финляндия – Украина: