8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Тренер Шотландии наехал на УЕФА из-за раннего начала матча Уэльс – Украина

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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8 июня, 21:24
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк очень расстроился поражением Украины в Кардиффе
Украина и Уэльс были не в равных условиях, считает Стив Кларк
Украина и Уэльс были не в равных условиях, считает Стив Кларк / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 5 июня, сборная Украины уступила Уэльсу путевку на чемпионат мира в Катаре. "Сине-желтые" проиграли из-за обидного автогола Андрея Ярмоленко.

Кстати, сегодня команда Петракова сыграет с Ирландий в Лиге наций. Онлайн матча Ирландия – Украина есть на нашем сайте.

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Одной из главных причин поражения наших футболистов в Кардиффе был сложный график, согласно которому Украина играла через три дня на четвертый. По мнению босса шотландцев Стива Кларка, УЕФА обязаны были предоставить украинцам больше времени на отдых.

"Я смотрел эту игру. Мне было жаль Украину, потому что их попросили "опустошить" себя в Хэмпдене, а через три дня им пришлось снова играть. Это была трудная задача.

Я не уверен, что в этом есть спортивная честность или какой-то фэйр-плей от УЕФА. Украине было тяжело, и я им сочувствовал, но поздравляю Уэльс.

Украина опустошила себя в Хэмпдене. Для них было сложно провести две такие масштабные игры за такой короткий промежуток времени. Но вы должны снять шляпу перед Уэльсом. У них была еще одна отличная квалификационная кампания, и они едут в Катар, так что молодцы валлийцы", – сказал Кларк в интервью The Scotsmanan.

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Напомним, сегодня национальная команда Украины сыграет первый матч Лиги наций в Дублине. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

Поединок в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, прямая трансляция матча Ирландия – Украина будет на сервисе OLL.TV.

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Г
О
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Шахтер
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49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
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18
22:27
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8
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18
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