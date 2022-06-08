Тренер Шотландії наїхав на УЄФА через ранній початок матчу Уельс – Україна

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк дуже засмутився поразкою України в Кардіффі

Україна та Уельс були не в рівних умовах, вважає Стів Кларк / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У неділю, 5 червня, збірна України поступилася Уельсу путівкою на чемпіонат світу до Катару. "Синьо-жовті" програли через прикрий автогол Андрія Ярмоленка.

До речі, сьогодні команда Петракова зіграє з Ірландією у Лізі націй. Онлайн матчу Ірландія – Україна є на нашому сайті.

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Однією з головних причин поразки наших футболістів у Кардіффі був складний графік, згідно з яким Україна грала за три дні на четвертий. На думку боса шотландців Стіва Кларка, УЄФА мали надати українцям більше часу на відпочинок.

"Я дивився цю гру. Мені було шкода Україну, тому що їх попросили "спустошити" себе в Хемпдені, а через три дні їм довелося знову грати. Це було важке завдання. Я не впевнений, що в цьому є спортивна чесність чи якийсь фейр-плей від УЄФА. Україні було тяжко, і я їм співчував, але вітаю Уельс.

Україна спустошила себе у Хемпдені. Для них було складно провести дві такі масштабні ігри за такий короткий проміжок часу. Але ви повинні зняти капелюх перед Уельсом. Вони мали ще одну відмінну кваліфікаційну кампанію, і вони їдуть до Катару, так що молодці валлійці", – сказав Кларк в інтерв'ю The Scotsmanan.

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Нагадаємо, сьогодні національна команда України зіграє перший матч Ліги націй у Дубліні. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Поєдинок у прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалах Індіго і Футбол 1. Крім того, пряма трансляція матчу Ірландія – Україна буде на сервісі OLL.TV.