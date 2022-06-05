Тренер из Лондона назвал слабое звено Украины в матче с Уэльсом

Решающий поединок отборочного турнира ЧМ-2022 сегодня пройдет в Кардиффе. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Уэльс – Украина.
Своим мнением о предстоящей игре поделился легендарный защитник Динамо Сергей Балтача. Он долгие годы живет в Британии и сейчас работает тренером в лондонской футбольной академии "Чарльтон Атлетик".
"Сборная Уэльса по уровню мастерства, на мой взгляд, сопоставима с Шотландией. На своем поле они играют самоотверженно, выкладываются на 100%.
Как бывшему защитнику, мне импонирует игра Миколенко – Виталий выиграл все верховые мячи, а ведь "второй этаж" – это "конек" шотландцев. За неполный сезон, проведенный в АПЛ, он продемонстрировал определенный прогресс и продолжает совершенствоваться.
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Хочу обратить внимание на не совсем уверенную игру нашего вратаря в матче с Шотландией – действия на выходах оставляли желать лучшего. Георгию Бущану необходимо лучше руководить защитой и взаимодействовать с игроками обороны. Впрочем, уверен, что тренерский штаб все это видит, проведет необходимую работу и сможет убрать эти погрешности.
Для победы в матче с Уэльсом нашим ребятам необходимо с первой минуты оставаться внимательными в обороне, особенно при "стандартах" и навесах в штрафную. Хозяева поля умеют разыгрывать домашние заготовки, забивать верховые мячи. Важно лишить их пространства, сковать действия", – цитирует Балтачу Footboom.com.
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Начало матча Уэльс – Украина в 19:00. Прямая трансляция в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.