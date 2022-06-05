Тренер із Лондона назвав слабку ланку України у матчі з Уельсом

Балтача вважає, що Бущану варто грати більш впевнено / Фото: Колаж: Сьогодні

Вирішальний поєдинок відбіркового турніру ЧС-2022 пройде в Кардіффі. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Уельс – Україна.

Своєю думкою про майбутню гру поділився легендарний захисник Динамо Сергій Балтача. Він довгі роки живе у Британії і зараз працює тренером у лондонській футбольній академії "Чарльтон Атлетік".

"Збірну Уельса за рівнем майстерності, на мій погляд, можна порівняти з Шотландією. На своєму полі вони грають самовіддано, викладаються на 100%.

Як колишньому захиснику, мені імпонує гра Миколенко – Віталій виграв усі верхові м'ячі, адже "другий поверх" – це "коник" шотландців. За неповний сезон, проведений в АПЛ, він продемонстрував певний прогрес та продовжує вдосконалюватися.