Уэльс – Украина: пять вопросов по матчу года

В Кардиффе будет разыграна последняя европейская путевка на чемпионат мира по футболу, в Катар-2022 поедет либо Уэльс, либо Украина

Уэльс - Украина: кто лишний? / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сегодня сборная Украины сыграет один важнейших поединков в новейшей истории. Подопечные Александра Петракова встречаются с Уэльсом. В вопросах и ответах объясним, что это за игра и почему нам нужна только победа.

1. Когда матч?

Уэльс – хозяин поля. Встреча пройдет в Кардиффе и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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2. Где смотреть?

Прямая трансляция в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.

3. Кто фаворит?

В букмекерских конторах считают шансы команд 50 на 50.

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4. За что боремся?

Победитель выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

5. Кто соперник по ЧМ?

Победитель матча Уэльс – Украина сыграет в группе B со сборными Англии, Ирана и США.

Напомним, что Украина в полуфинале квалификации обыграла Шотландию – 3:1.

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А Уэльс выиграл у Австрии – 2:1.