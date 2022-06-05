Уельс – Україна: п'ять питань щодо матчу року

У Кардіффі буде розіграно останню європейську путівку на чемпіонат світу з футболу, у Катар-2022 поїде або Уельс, або Україна

Уельс - Україна: хто зайвий? / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні збірна України зіграє один з найважливіших поєдинків у новітній історії. Підопічні Олександра Петракова зустрічаються з Уельсом. У питаннях та відповідях пояснимо, що це за гра і чому нам потрібна лише перемога.

1. Коли матч?

Уельс – господар поля. Зустріч пройде в Кардіффі і розпочнеться у 19:00 за київським часом.

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2. Де дивитися?

Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV", а також на каналі "Футбол 1" і платформі oll.tv.

3. Хто фаворит?

У букмекерських конторах вважають, що шанси команд 50 на 50 .

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4. За що боремося?

Переможець вийде на чемпіонат світу, який пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

5. Хто суперник з ЧС?

Переможець матчу Уельс-Україна зіграє у групі B зі збірними Англії, Ірану та США.

Нагадаємо, що Україна у півфіналі кваліфікації обіграла Шотландію – 3:1.

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А Уельс виграв у Австрії – 2:1.