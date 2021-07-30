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Трансфера не будет: Супряга заявлен на УПЛ

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
30 июля, 21:21
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Украинский нападающий, на которого не особо рассчитывает главный тренер Динамо Мирча Луческу, остается в своем клубе
Владислав Супряга
Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сага с переходом форварда Динамо Владислава Супряги в итальянский клуб Дженоа подходит к своему логическому завершению. Переговоры о трансфере опять зашли в тупик. Видимо сумма в 10 миллионов евро, запрашиваемая киевским клубом, слишком велика для середняка Серии А.

Читайте также: Динамо подписало форварда из Южной Америки, уведя его из-под носа россиян.

Владислав Супряга
Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Как сообщает Calciomercato, генуэзский клуб остановил свой выбор на бельгийском нападающем Аталанты Сэме Ламмерсе. Боссы Дженоа собираются взять бельгийца в аренду.

Это новость ставит крест на переходе Супряги в Дженоа, хотя на днях итальянские журналисты сообщали, что Влад практически игрок генуэзцев.

Владислав Супряга
Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В тренде

Сегодня киевское Динамо внесло 21-летнего нападающего на новый сезон УПЛ по списку Б.

В минувшем сезоне Владислав сыграл за бело-синих 31 матч, отметился 3 голами и 5 ассистами. Стоимость футболиста на портале Transfermarkt равна 6 миллионам евро.

Владислав Супряга
Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

А в это летнее межсезонье киевский клуб уже подписал белорусского форварда из ЦСКА Илью Шкурина и венесуэльского бомбардира Эрика Рамиреса.

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