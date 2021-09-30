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Трагически погиб бывший украинский футболист

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
30 сентября, 20:03
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На 42-м году жизни трагически скончался экс-игрок черниговской Десны Максим Маркелов. Подробности смерти спортсмена не сообщаются
Ушел из жизни Максим Маркелов
Ушел из жизни Максим Маркелов / Фото: ФК "Десна" Чернигов

О кончине футболиста сообщает пресс-служба его бывшей команды. Ранее мы писали, что другой бывший украинский футболист и арбитр в коме после огнестрельного ранения.

Читайте также: Украина потеряла молодого футболиста. Умер бывший защитник Металлиста

"Воспитанник черниговского клуба провел не много матчей именно за Десну, но свой след в истории футбольной Черниговщины оставил.

Максим практически до последних дней своей жизни принимал участие в футбольных матчах, в том числе играя и за ветеранов Десны", – говорится в заявлении клуба.

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Маркелов выступал за ряд малоизвестных украинских команд. Игровую карьеру завершил в 2015 году. В последние годы он трудился в качестве тренера в ДЮСШ ФК Чернигов.

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Также на днях умер экс-игрок Динамо и Шахтера – он забивал легендарному Ван дер Сару. Сергей Герасимец скончался на 56-м году жизни.

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