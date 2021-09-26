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Лейпциг --
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Порту --
Ливерпуль --
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Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
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Реал --
Шериф --
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Зенит --
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Бавария --
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Бенфика --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
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Он забивал легендарному Ван дер Сару. Умер экс-игрок Динамо и Шахтера

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
26 сентября, 12:58
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Бывший полузащитник киевского Динамо и донецкого Шахтера Сергей Герасимец скончался на 56-м году жизни
Умер Сергей Герасимец
Умер Сергей Герасимец / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Сегодня, 26 сентября, умер воспитанник украинского футбола Сергей Герасимец. Об этом сообщила пресс-служба Зенита.

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Сергей Герасимец – коренной киевлянин, с детства занимался в футбольной школе киевского Динамо. После выступлений в дубле "бело-синих" Герасимец принял приглашение донецкого Шахтера, в составе которого провел 50 матчей.

За игровую карьеру Сергей успел поиграть за минское Динамо, израильский Бней Иегуда, Зенит Санкт-Петербург.

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Кроме того, Герасимец запомнился яркими матчами за сборную Беларуси. Многие болельщики помнят его гол Эдвину Ван дер Сару в матче отбора на чемпионат Европы-1996, когда белорусы сенсационно обыграли "летучих голландцев" со счетом 1:0.

В последнее время Сергей Герасимец тренировал команду Ядро из Санкт-Петербурга.

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22
3
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16:7
18
4
Александрия
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5
Десна
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16
6
Днепр-1
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7
Заря
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16:9
14
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Верес
9
9:12
11
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