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Украина потеряла молодого футболиста. Умер бывший защитник Металлиста

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
10 сентября, 17:48
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Денис Барвинко выступал за харьковский Металлист и молодежную сборную Украины, но из-за травм был вынужден рано завершить карьеру
Денис Барвинко становился серебряным призером ЧУ-2013
Денис Барвинко становился серебряным призером ЧУ-2013 / Фото: FootBoom

У футбольной Украины потеря. В 27 лет ушел из жизни бывший защитник харьковского Металлиста и молодежной сборной Украины Денис Барвинко.

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Причины смерти не называются, но по информации Sportnews, последние несколько дней Денис провел в коме из-за резкого поднятия сахара в крови.

Барвинко – считался одним из самых талантливых футболистов Украины. Вызывался в молодежную сборную Украины. Но был вынужден завершить карьеру из-за постоянных травм

В последнее время Денис возглавлял Энергию Приднепровск из чемпионата Днепропетровской области.

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Ранее мы писали, что умер футболист, который 39 лет был в коме. Бывший игрок Пари Сен-Жермен и сборной Франции Жан-Пьер Адамс впал в кому в марте 1982 года после того, как ошибся анестезиолог во время операции.

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Десна
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5
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11
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8
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Ингулец
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
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6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
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5
14
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15
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