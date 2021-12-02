Такого мир еще не знал! Тренеру МЮ дадут 10 млн евро за звонок другу

Ральф Рангник, назначенный новым тренером Манчестер Юнайтед, получит сумасшедший бонус, если убедит перейти в МЮ забивалу из дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда

Рангник и Холанд / Фото: instagram.com/thedailynailofficial

Так вот зачем МЮ назначил главным тренером Ральфа Рангника!

Борьба за призовые места в АПЛ? Продвижение в ЛЧ?

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Не только!

63-летний немец Рангник оказался нужен манкунианцам еще и для того, чтобы заполучить самый вкусный пирог на трансферном рынке – нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.

Если Рангник позвонит ему и убедит стать игроком МЮ, то получит бонус в 10 миллионов евро!

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Об этом сообщает Bild.

Напомним, что Ральф Рангник был спортивным директором Зальцбурга, когда в 2019 году австрийский клуб подписал контракт с тогда еще малоизвестным форвардом Холандом из норвежского Молде. Тот переход дал Эрлингу путевку в большой футбол, поэтому неудивительно, что немец и норвежец до сих находятся в отличных отношениях.

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Правда, помимо МЮ, на Холанда претедуют другие гранды еврофутбола. Среди них – Реал, Манчестер Сити, ПСЖ. Хватит ли авторитета Рангника, чтобы перебить их приглашения?

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

При этом, как мы писали ранее, будущему клубу Эрлинга, помимо расчетов с Боруссией, придется заплатить 40 млн евро комиссии агенту игрока Мино Райоле и 20 млн евро – отцу футболиста Альфу-Инге Холанду.

Мино Райола и Эрлинг Холанд / Фото: Twitter

Напомним, что недавно вундеркинд из Дортмунда установил фантастический рекорд. 21-летний Холанд стал самым молодым игроком, которому удалось забить 50 голов в Бундеслиге.