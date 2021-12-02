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Такого світ ще не знав! Тренеру МЮ дадуть 10 млн євро за дзвінок другу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
2 грудня, 12:31
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Ральф Рангнік, призначений новим тренером Манчестер Юнайтед, отримає божевільний бонус, якщо переконає перебратися до МЮ забивалу з дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда
Рангнік і Голанд
Рангнік і Голанд / Фото: instagram.com/thedailynailofficial

Так ось навіщо МЮ призначив головним тренером Ральфа Рангніка!

Боротьба за призові місця в АПЛ? Просування в ЛЧ?

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Не тільки!

63-річний німець Рангнік потрібен манкуніанцям ще й для того, щоб отримати найсмачніший пиріг на трансферному ринку – нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Якщо Рангнік зателефонує йому та переконає стати гравцем МЮ, то отримає бонус у 10 мільйонів євро!

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Про це повідомляє Bild.

Нагадаємо, що Ральф Рангнік був спортивним директором Зальцбурга, коли 2019 року австрійський клуб уклав контракт із тоді ще маловідомим форвардом Голандом із норвезького Молде. Той перехід дав Ерлінгу путівку у великий футбол, тому не дивно, що німець і норвежець досі у відмінних стосунках.

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Щоправда, окрім МЮ, на Голанда претедують інші гранди єврофутболу. Серед них – Реал, Манчестер Сіті, ПСЖ. Чи вистачить авторитета Рангніка, щоб перебити їхні пропозиції?

Ерлінг Голанд
Ерлінг Голанд / Фото: Reuters

При цьому, як ми писали раніше, майбутньому клубу Ерлінга, крім розрахунків із Боруссією, доведеться заплатити 40 млн євро комісії агенту гравця Міно Райолі та 20 млн євро – батькові футболіста Альфу-Інге Голанду.

Міно Райола і Ерлінг Голанд
Міно Райола і Ерлінг Голанд / Фото: Twitter

Нагадаємо, що нещодавно вундеркінд із Дортмунда встановив фантастичний рекорд. 21-річний Голанд став наймолодшим гравцем, якому вдалося забити 50 голів у Бундеслізі.

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