Такого Месси вы еще не видели: первое интервью с футболистом

Аргентинский клуб Ньюэллс Олд Бойз, где начинал свою карьеру Лионель Месси, опубликовал видео первого послематчевого интервью аргентинской легенды.

В кадре застенчивого Месси спрашивают об эмоциях по поводу награды лучшему игроку матча.





A young Lionel Messi speaks after a goalscoring performance for Newell's Old Boys. This may be his first ever post-match interview. #Newellspic.twitter.com/wWI3o6kUZL