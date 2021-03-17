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Стрим матча "Шахтер" – "Рома". Обсуждаем матч вместе

17 марта, 23:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аудиотрансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы в Киеве

В четверг, 18 марта, донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала против итальянской "Ромы". Матч пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55. На нашем сайте пройдет онлайн матча "Шахтер" – "Рома", а еще трансляция будет доступна с помощью аудиострима на нашем Youtube-канале.

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В первом матче неделю назад итальянцы в Риме одержали победу со счетом 3:0. В первом тайме счет открыл Пеллегрини, а после перерыва отличились Эль-Шаарави и Манчини.

Для прохода в следующий раунд "Шахтеру" необходимо забивать как минимум три мяча и при этом не пропустить. На каждый же мяч в свои ворота "горнякам" придется отвечать двумя.

Букмекеры с небольшим предпочтением отдают предпочтение "Шахтеру": коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.60, на ничью – 3.50, на победу "Ромы" – 2.75. При этом, аналитики практически не сомневаются, что "Рома" выйдет в четвертьфинал: коэффициенты следующие – 1.01 против 26.0 в пользу подопечных Паулу Фонсеки.

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Матч "Шахтер" – "Рома" покажут на канале "Футбол 1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Смотрите, как "Рома" и "Шахтер" играли в предыдущем матче:

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онлайн Лига Европы Шахтер Донецк Рома Италия стрим

Источник: Сегодня|Спорт

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