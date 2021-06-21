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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Скандал на Кубке Америки: чилийских игроков обвиняют в организации секс-вечеринки с проститутками

Александр Трикиша Александр Трикиша
21 июня, 08:29
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Игроков сборной Чили наказали за нарушение правил карантина. Игроки привели в отель парикмахера. А вот в СМИ появилась версия, что футболистов посетили проститутки
Чилийские футболисты нарушили правила карантина
Чилийские футболисты нарушили правила карантина / Фото: Reuters

Сборная Чили попала в скандал на Кубке Америки. Игроки команды нарушили антиковидные правила, а в СМИ появился слух, что футболисты привели в отель, где располагалась национальная команда, проституток.

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Антиковидные правила нарушили Артуро Видаль, Гари Медель, Пабло Арангис, Эдуардо Варгас, Жан Менесес, Пабло Гальдамес и Гильермо Марипан. Чилийская федерация футбола уже объявила о наказании для игроков за нарушения правил карантина.

Впрочем, по официальной версии, футболисты пригласили в отель парикмахера. У него был отрицательный тест на коронавирус, но правила все равно запрещали ему контактировать с кем-било из сборной.

На скандал уже отреагировал самый звездный чилийский игрок Артуро Вилдаль, оставивший пост в Instagram: "Проклятая зависть. Но такова жизнь… Удар наносит тот, от кого меньше всего ожидаешь".

Ранее мы писали, что вспышка COVID-19 на Кубке Америки: более 40 человек заболели. На Кубке Америки по футболу положительные тесты на коронавирус зафиксированы в сборных Венесуэлы, Боливии, Колумбии и Перу.

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0
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#
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И
Г
О
1
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3
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3
4
Северная Македония
2
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0
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#
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И
Г
О
1
Чехия
2
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4
2
Англия
2
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4
3
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1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
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4
2
Германия
2
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3
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