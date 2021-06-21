Скандал на Кубке Америки: чилийских игроков обвиняют в организации секс-вечеринки с проститутками

Игроков сборной Чили наказали за нарушение правил карантина. Игроки привели в отель парикмахера. А вот в СМИ появилась версия, что футболистов посетили проститутки

Чилийские футболисты нарушили правила карантина / Фото: Reuters

Сборная Чили попала в скандал на Кубке Америки. Игроки команды нарушили антиковидные правила, а в СМИ появился слух, что футболисты привели в отель, где располагалась национальная команда, проституток.

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Антиковидные правила нарушили Артуро Видаль, Гари Медель, Пабло Арангис, Эдуардо Варгас, Жан Менесес, Пабло Гальдамес и Гильермо Марипан. Чилийская федерация футбола уже объявила о наказании для игроков за нарушения правил карантина.

Впрочем, по официальной версии, футболисты пригласили в отель парикмахера. У него был отрицательный тест на коронавирус, но правила все равно запрещали ему контактировать с кем-било из сборной.

На скандал уже отреагировал самый звездный чилийский игрок Артуро Вилдаль, оставивший пост в Instagram: "Проклятая зависть. Но такова жизнь… Удар наносит тот, от кого меньше всего ожидаешь".

Ранее мы писали, что вспышка COVID-19 на Кубке Америки: более 40 человек заболели. На Кубке Америки по футболу положительные тесты на коронавирус зафиксированы в сборных Венесуэлы, Боливии, Колумбии и Перу.