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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Диего Марадону оживили в невероятном 3D-шоу – фантастическое видео

Александр Трикиша Александр Трикиша
15 июня, 11:07
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Организаторы Кубка Америки почтили память легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны. Перед стартом Аргентины на турнире на стадионе показали эффектное 3D-шоу
В Бразилии устроили 3D-шоу в память о Марадоне
В Бразилии устроили 3D-шоу в память о Марадоне

Перед стартом матча Кубка Америки между Аргентиной и Чили на стадионе в Рио-де-Жанейро отдали дань уважения легендарному футболисту Диего Марадоне, ушедшему из жизни 25 ноября прошлого года.

На стадионе устроили грандиозное 3D-шоу с кадрами из жизни знаменитого нападающего. Авторы перенесли в виртуальный мир известное видео с разминки, на котором Марадона танцевал вместе с мячом под хит Live is Life. Ну и конечно жен, куда без его самого знаменитого гола.

Напомним, что недавно Месси с командой открыли в Аргентине статую Марадоны. Все футболисты аргентинской команды приняли участие в открытии памятника легендарному футболисту перед отборочным матчем ЧМ-2022 против Чили.

Тем временем, в Аргентине в убийстве Диего Марадоны обвинили семерых человек. По делу о смерти легендарного аргентинца вручили подозрение его лечащему врачу, психологу и еще пятерым людям. Марадона умер спустя несколько недель после операции на головном мозге.

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Г
О
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Бельгия
1
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3
2
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1
1:0
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3
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1
0:1
0
4
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1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
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3
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И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
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2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
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Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
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Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
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