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Система VAR не работает в отборе на чемпионат мира: УЕФА назвал причину

29 марта, 11:44

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Функционеры не смогли ввести систему в действие всех из-за коронавируса

Уже в первые дни отбора на мировой футбольный форум-2022 в двух матчах бригады судей сделали грубые ошибки. В матче Франция – Украина засчитали гол из положения "вне игры", в поединке в Белграде – наоборот, не увидели гол Криштиану Роналду. Из-за чего Роналду в матче Сербия – Португалия со злости выбросил капитанскую повязку.

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После этих скандалов, особенно со звездным португальцем, чиновникам пришлось оправдываться, почему на стадионах нет системы VAR. По этом поводу в Европе даже выпустили специальное пояснение, которое приводит агентство АР:

"В 2019 году УЕФА предложил ФИФА внедрить VAR в нынешней квалификации ЧМ. Воздействие пандемии на операционные и логистические возможности привело к тому, что УЕФА отложил внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22 вместо 2020/21, а также отозвал предложение о системе VAR в матчах квалификации ЧМ-2022 в Европе. До этого момента VAR никогда не использовали в играх отбора на уровне сборных".

Читайте также:VAR не применяют в отборе на ЧМ-2022 ради справедливости.

Так что придется подождать, хотя в футболе уже успели привыкнуть к помощи относительно новой видеосистемы.

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Тем временем, украинка впервые отсудила мужской матч чемпионата мира .

Смотрите моменты второго тайма встречи Сербия – Португалия, в концовке которого судья не увидел гол:

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УЕФА отсутствие чемпионат мира ФИФА VAR отборочный турнир
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