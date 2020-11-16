"Швейцария может сравнить себя с Украиной": что думает соперник о команде Шевченко

Вратарь сборной Швейцарии и "Боруссии" Менхенгладбах Янн Зоммер поделился поделился своими ожиданиями от поединка 6-го тура Лиги наций против Украины. Встреча должна состоятся 17 ноября Люцерне. Однако ранее матч Швейцария – Украина на грани срыва из-за загадочной истории с тестами. Еще вчера вечером результаты Соболя, Макаренко и Ризныка имели статус отрицательных, а в понедельник утром у них нашли коронавирус.

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"В нашем стиле весело играть. Мы замечаем, что создаем большие проблемы для соперников. Такой стиль игры требует много энергии, концентрации и общения на футбольном поле. Мы большими силами идем вперед, потому появляется больше пространства и ошибок. Но при этом нам удается хорошо играть в нападении и надежно защищаться", – цитирует Зоммера BZ.

Янн Зоммер и сборная Швейцарии / Фото: Reuters

"Мы очень высокого мнения об Украине. У них отличное нападение, много сильных сторон, есть футболисты из топ-лиг. Мы видели их матч против Германии. В этой встрече все было далеко не так очевидно, как кажется по итоговому счету. Украина – команда, с которой Швейцария может себя сравнить", – сказал Зоммер.

Напомним, что в первом туре Украина во Львове переиграла Швейцарию 2:1. Напомним, чтобы не выбыть из высшего дивизиона Лиги наций, нашей сборной 17 ноября нужно не проиграть Швейцарии. Хотя устроит и минимальное поражение в Люцерне при условии, что команда Андрея Шевченко забьет два мяча и более.

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