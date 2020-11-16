Матч Швейцария – Украина на грани срыва из-за загадочной истории с тестами

Понедельник начался с плохих новостей для сборной Украины по футболу, которая готовилась 17 ноября провести заключительный поединок групповой стадии Лиги наций со Швейцарией. Андрей Шевченко потерял еще троих игроков из-за COVID-19, хотя вчера все тесты нашей команды были отрицательные. А завтрашний матч в Люцерне оказался под угрозой срыва.

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Эдуард Соболь в матче против сборной Германии / Фото: УАФ

Так, сегодня утром в расположение сборной Украины поступила дополнительная информация от лаборатории, которая имеет статус официальной для соревнований УЕФА – сообщает сайт УАФ. Как выяснилось, тесты троих игроков – защитника Эдуарда Соболя, полузащитника Евгения Макаренко и вратаря Дмитрия Резника – вчера имели статус условно отрицательных. После дополнительного исследования медики обнаружили, что данные образцы содержат COVID-19.

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Теперь трое зараженных футболистов изолированы в своих гостиничных номерах, а сборная Украины ожидает решения местных властей о возможности проведения завтрашнего матча.

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Ранее положительные тесты на коронавирус сдали Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко. Однако в понедельник вечером из Киева в лагерь сборной Украины должны прилететь три новичка из "молодежки". Чемпион мира-2019 Булеца, а также Судаков и Назаренко пополнят ряды команды Шевченко, если их тесты на коронавирус, сданные на родине, окажутся отрицательными.

Напомним, чтобы не вылететь из высшего дивизиона Лиги наций, нашей сборной 17 ноября нужно не проиграть Швейцарии. Хотя устроит и минимальное поражение в Люцерне при условии, что команда Андрея Шевченко забьет два мяча и более.

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Смотрите, как сборная Украины уступила Германии

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