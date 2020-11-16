Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистами

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович довызвал троих футболистов на поединок Лиги наций против Украины 17 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Швейцарской футбольной ассоциации. Хотя ранее мы писали, что матч Швейцария – Украина на гране срыва из-за загадочной истории с тестами "сине-желтых". Так, еще в воскресенье вечером все игроки Шевченко были здоровы, а в понедельник утром нашли троих с COVID-19.

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Владимир Петкович / Фото: Reuters

Тем временем к национальной команде Швейцарии присоединятся защитник "Боруссии" М Михаэль Ланг, а также полузащитники Мишель Эбишер из "Янг Бойз" и еще один хавбек, Пайтим Касами, из "Базеля". Пополнение вызвано тем, что из-за коронавируса в поединке против Украины Петкович не сможет рассчитывать на защитников Сильвана Видмера и Джордана Лотомба. А Нико Эльведи и Ремо Фройлер отбывают дисквалификацию.

Довызвал футболистов и Шевченко. В понедельник вечером из Киева в лагерь сборной Украины должны прилететь три новичка из "молодежки". Чемпион мира-2019 Булеца, а также Судаков и Назаренко пополнят ряды команды Шевченко, если их тесты на коронавирус, сданные на родине, окажутся отрицательными.

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Напомним, чтобы не вылететь из высшего дивизиона Лиги наций, нашей сборной 17 ноября нужно не проиграть Швейцарии. Хотя устроит и минимальное поражение в Люцерне при условии, что команда Андрея Шевченко забьет два мяча и более.

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