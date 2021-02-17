Шовковский собрал своих необычных зверей для коллективного фото

Футбольный тренер и киевский депутат показал домашних питомцев в квартире

Знаменитый футбольный вратарь и тренер Александр Шовковский порадовал новой фотографией своего домашнего зоопарка. Ныне 46-летний депутат Киевского городского совета известен любовью к братьям нашим меньшим и периодически пытается расширять круг своих друзей в мире животных.

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В сентябре Шовковский завел у себя дома льва, однако, похоже, хищник не прижился. Сегодня же СаШо пожелал всем удачного дня от своего имени и своих четырех питомцев. Не считая рыбок. На одно фото сразу попали ежик, игуана, кошка и попугай.

Ранее Александр показывал свою большую зеленую игуану, а на праздник Николая в декабре у него появился меньший собрат коричневого цвета.

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Местом, где обитает бывший футболист и где сделаны фото, указана "Территория гармонии, любви и комфорта".

В прошлом году Шовковский попал в заявку на матч Франция – Украина.

До этого на днях спортсмен высказал мысль по поводу своих знакомых – видимо, накипело.

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Смотрите, как Александр упражнялся в тире:

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