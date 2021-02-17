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Шовковський зібрав своїх незвичайних звірів для колективного фото

17 лютого, 13:25

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Футбольний тренер і київський депутат показав домашніх вихованців у квартирі

Знаменитий футбольний воротар і тренер Олександр Шовковський порадував новою фотографією свого домашнього зоопарку. 46-річний депутат Київської міської ради відомий любов'ю до братів наших менших і періодично намагається розширювати коло своїх друзів у світі тварин.

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У вересні Шовковський завів у себе вдома лева, однак, схоже, хижак не прижився. А сьогодні СаШо побажав усім вдалого дня від свого імені й своїх чотирьох вихованців. Крім рибок. На одне фото відразу потрапили їжачок, ігуана, кішка і папуга.

Раніше Олександр показував свою велику зелену ігуану, а на свято Миколая в грудні у нього з'явився менший побратим коричневого кольору.

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Місцем, де мешкає колишній футболіст і зроблені фото, зазначена "територія гармонії, любові й комфорту".

У минулому році Шовковський потрапив у заявку на матч Франція – Україна.

До цього днями спортсмен висловив думку стосовно своїх знайомих – мабуть, накипіло.

Читайте також: Шовковський поповнив свій домашній зоопарк їжачком незвичайного кольору.

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Дивіться, як Олександр вправлявся в тирі:

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футбол звірі Олександр Шовковський зоопарк
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