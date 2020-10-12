Шовковский признался, готов ли был сыграть за сборную Украины против Франции

Один из помощников Андрея Шевченко в сборной Украины, бывший вратарь "Динамо" Александр Шовковский, решил рассказать, действительно ли хотел сыграть в товарищеском матче в Париже. Тогда из-за коронавируса в команде остался только один вратарь, и Шовковский собирался сыграть за сборную Украины в матче с французами.

Реклама

Сегодня 45-летний СаШо расписал свою историю в Instagram.

В довольно занимательном стиле Александр поведал, что готов был подстраховать Георгия Бущана только в случае крайней необходимости: при его удалении или травме. К счастью для Шовковского, выходить на поле не пришлось. Одной из причин, по которой нынешний тренер не хотел выходить на замену, было уважение к футболистам как своей сборной, так и французской. Но все же он заметил, что пережил непередаваемые эмоции от того, что уже попал в заявку на поединок против чемпионов мира: "О таком можно было только мечтать".

INSTAGRAM

После фиаско во Франции украинцы в субботу проиграли дома немцам и завтра сыграют с командой Испании. Это будет четвертый поединок "сине-желтых" в элитном дивизионе Лиги наций. На трибуны НСК "Олимпийский" пустят чуть менее 20 тысяч зрителей.

В сентябре Шовковский завел у себя дома льва.

Реклама

Напомним, как сборная Украины была разбита французами на "Стад де Франс":

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама