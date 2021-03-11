"Шахтер" проиграл бывшему тренеру и близок к вылету из Лиги Европы

Дончане не реализовали много моментов, а сами пропустили в середине первого тайма

Сегодня в первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" противостоял своему бывшему тренеру Паулу Фонсеке и его "Роме". И проиграл эту дуэль. Поединок в Риме завершился крупной неудачей "горняков" – 0:3, хотя они больше владели мячом (60% на 40%) и создали немало опасных моментов у ворот итальянцев.

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"Рома" – "Шахтер" / Фото: Reuters

"Рома" даже без своего главного голеадора Эдина Джеко сумела распечатать ворота "Шахтера" на 23-й минуте встречи. Пеллегрини сумел избежать положения вне игры, откликнувшись на классную передачу Педро, убежал от Исмаили и переиграл Трубина – 1:0.

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Мог быстро восстановить равновесие Мораес после того, как Додо классно отдал на Жуниора во вратарскую. Но натурализованный украинец не сумел переиграть Лопеса.

На старте второго тайма два отличных момента для взятия ворот "Ромы" не использовал Тете. В первом случае Лопес успел отреагировать на удар бразильца с линии штрафной в дальний угол. А несколько минут спустя после быстрой атаки и удара бразильца мяч попал в ногу Манчини и полетел выше ворот.

Однако в попытках отыграться дончане прозевали быстрый выпад Эль-Шаарави, который сделал впечатляющий забег от центрального круга, на входе в штрафную обыграл защитников "Шахтера" и пробил мимо Трубина – 2:0. А еще через несколько минут счет до разгромного довел Манчини.

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И теперь Луишу Каштру нужно будет поломать голову над тем, как нивелировать разницу в три мяча дома. А ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Рома" состоится в Киеве 18 марта на НСК "Олимпийский".

Напомним, "Шахтер" полетел в Рим без ведущего полузащитника. Тарас Степаненко продолжает восстанавливаться после травмы.

Ранее мы писали, что "Каштру знает, что противопоставить Фонсеке".

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