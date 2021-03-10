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"Каштру знает, что противопоставить Фонсеке": экс-игрок "Шахтера" – о матче с "Ромой"

10 марта, 11:33

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Ордец ожидает зрелищного противостояния и выхода в следующий раунд Лиги Европы "горняков"

Экс-защитник "Шахтера" Иван Ордец, выступающий за московское "Динамо", поделился ожиданиями от предстоящего матча "горняков" в 1/8 Лиги Европы против итальянской "Ромы". Первая игра этих команд состоится в Риме, в четверг, 11 марта. Начало – в 22:00.

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"Фонсека работал в "Шахтере", становился чемпионом. Хоть "Рома" сейчас и идет не на первых местах в Серии А, но у них сильная команда, поэтому матч обещает быть зрелищным. Нынешний тренер "Шахтера", Луиш Каштру, хорошо себя показал в матчах с "Реалом" и "Интером" в Лиге чемпионов, а также в минувшем розыгрыше Лиги Европы, поэтому я думаю, он знает, как противостоять "Роме" на таком уровне и что противопоставить команде Фонсеки. Тренерские штабы обеих команд хорошо изучат друг друга, будут искать уязвимые места. Конечно, мне хочется, чтобы дальше прошел "Шахтер", – цитирует Ивана Ордеца "Террикон"

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Луиш Каштру
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Луиш Каштру / Фото: Reuters

Как мы писали ранее, "Шахтер" улетел в Рим без ведущего полузащитника. Тарас Степаненко продолжает восстанавливаться после травмы.

Ответная игра "Шахтера" с "Ромой" состоится 18 марта в Киеве на НСК "Олимпийский".

Смотрите, как "Рома" перед "Шахтером" обыграла "Дженоа" (1:0)

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