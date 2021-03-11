"Динамо" собралось покинуть Европу: последняя гастроль будет в Испании

Киевское "Динамо" сделало шаг на выход из Лиги Европы. Сегодня подопечные Мирчи Луческу потерпели поражение на НСК "Олимпийский". Мы вели онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Вильярреал".

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Чтобы пробиться в четвертьфинал Лиги Европы через неделю в Испании должно произойти чудо. Киевлянам нужно отыграть два мяча, которые они пропустили дома.

Матч начался в хорошем темпе. Команды обменивались опасными выпадами, а открыть счет имел самый реальный шанс Жерсон Родригес, который не смог переиграть вратаря при выходе один на один. Испанцы ответили голом. Прострел вдоль ворот на дальней штанге спокойно замкнул Пау Торрес.

Начало второго тайма – и снова гол в наши ворота. На удар головой Морено среагировал Бущан, но Альбиоль был первым на добивании.

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Потом уже Бущан спас хозяев после удара Тригероса, а мяч после выстрела Цыганкова просвистел рядом со штангой. Штурм "Динамо" в концовке матча так и не принес команде желаемого.

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"Динамо" – "Вильярреал" – 0:2

Голы: Пау Торрес (30), Альбиоль (52)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Кендзера (Караваев, 84), Сирота, Сидорчук (Андриевский, 68), Цыганков, Родригес, Буяльский, Шапаренко (Шепелев, 68), Беседин.

"Вильярреал": Рулли, Пау Торрес (Мори, 46), Фойт, Альбиоль, Педраса, Парехо, Тригерос (Гомес, 85), Капу, Чуквуэзе (Хауме, 84), Морено (Баэна, 90), Пако Алькасер (Бакка, 63).

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Статистика матча "Динамо" – "Вильярреал"

Обзор матча "Динамо" – "Вильярреал"

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