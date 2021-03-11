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"Шахтар" програв колишньому тренеру і близький до вильоту з Ліги Європи

11 березня, 23:53

Олена Павлова Олена Павлова

Донеччани не реалізували багато моментів, а самі пропустили в середині першого тайму

Сьогодні в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" протистояв своєму колишньому тренеру Паулу Фонсека і його "Ромі". І програв цю дуель. Поєдинок в Римі завершився великою невдачею "гірників" – 0: 3, хоча вони більше володіли м'ячем (60% на 40%) і створили чимало небезпечних моментів біля воріт італійців.

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"Рома" – "Шахтар"

"Рома" – "Шахтар" / Фото: Reuters

"Рома" навіть без свого головного голеадора Едіна Джеко зуміла розпечатати ворота "Шахтаря" на 23-й хвилині зустрічі. Пеллегріні зумів уникнути положення поза грою, відгукнувшись на класну передачу Педро, втік від Ісмаїлі і переграв Трубіна – 1: 0.

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Міг швидко відновити рівновагу Мораес після того, як Додо класно віддав на Жуніора у воротарський. Але натуралізований українець не зумів переграти Лопеса.

На старті другого тайму два відмінні моменти для взяття воріт "Роми" не використав Тете. У першому випадку Лопес встиг відреагувати на удар бразильця з лінії штрафного в дальній кут. А кілька хвилин по тому після швидкої атаки і удару бразильця м'яч влучив у ногу Манчіні і полетів вище воріт.

Однак в спробах відігратися донеччани проґавили швидкий випад Ель-Шаараві, який зробив вражаючий забіг від центрального кола, на вході в штрафну обіграв захисників "Шахтаря" і пробив повз Трубіна – 2: 0. А ще через кілька хвилин рахунок до розгромного довів Манчіні.

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І тепер Луішу Каштру потрібно буде поламати голову над тим, як нівелювати різницю в три м'ячі вдома. А матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Рома" відбудеться в Києві 18 березня на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, "Шахтар" полетів до Риму без провідного півзахисника . Тарас Степаненко продовжує відновлюватися після травми.

Раніше ми писали, що "Каштру знає, що протиставити Фонсека" .

Дивіться, як раніше "Шахтар" пройшов в Лізі чемпіонів "Маккабі" Т-А

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