Шахтер представит новую форму в "Украинском доме"

Эксклюзивное право побывать на презентации новой экипировки получат владельцы абонементов на домашние матчи "горняков" в сезоне-2021/22

У "горняков" будет новая форма

В четверг, 15 июля, Шахтер и Puma представят новые комплекты формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2021/22. Мероприятие состоится в Киеве в "Украинском доме". Начало в 21:00.

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Эксклюзивное право побывать на презентации и первыми увидеть форму получат владельцы абонементов на домашние матчи Шахтера в сезоне-2021/22. Все, кто уже купил или еще приобретет абонемент в оставшееся до мероприятия время, получат приглашение в Viber.



А пропуском на презентацию формы является не приглашение, а абонемент. При входе необходимо будет предъявить его – либо физический, либо онлайн в приложении FC Shakhtar. Для владельцев абонементов предусмотрены места в "Украинском доме" на 3–4-м ярусах.



Шахтер предлагает болельщикам на выбор два вида абонементов: на 8 матчей и полный (на все матчи). Оба экономят средства фанатов, дают возможность получить скидку при покупке билетов на еврокубки и имеют еще много преимуществ.

Напомним, что впервые в новой форме Шахтер должен был сыграть с Динамо в Суперкубке Украины. Но матч перенесли на сентябрь.